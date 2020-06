FC Nantes : le RC Lens a la solution pour reconnecter Kita à ses supporters

true

Au FC Nantes, les relations demeurent tendues entre les supporters et Waldemar Kita. Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, a donné un conseil.

Au FC Nantes, une chose ne change jamais : le contact rompu entre les supporters canaris et Waldermar Kita. Les fans de La Beaujoire reprochent au propriétaire de leur club une quantité de choses. Pour eux, Kita les dédaigne. Ils répugnent également la place omnipotente de Mogi Bayat sur le mercato du FC Nantes.

Dans l’Artois, les supporters du RC Lens connaissent, quant à eux, une relation fusionnelle avec Joseph Oughourlian. Le propriétaire des Sang et Or est devenu un amoureux du peuple de Bollaert-Delelis. Dans le reportage « Lens, de Sang et d’Or », diffusé sur la chaîne l’Equipe, Oughourlian a avoué une de ses marottes : « À l’exterieur, je préfère être en tribune avec mes supporters. Je préfère être avec eux qu’entourés de supporters adverses. »

Une marque de respect qui a été saluée par les supporters du RC Lens. Une attitude exemplaire qui plaît aux tribunes populaires. Pour renouer le contact avec sa base de supporters, Waldemar Kita pourrait utiliser cette action et prendre exemple sur son confrère. Une preuve d’apaisement que les supporters nantais reconnaîtraient peut-être à leur juste valeur à l’instar des Sang et Or.