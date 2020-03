FC Nantes : le résultat de l’enquête sur la disparition d’Emiliano Sala dévoilé aujourd’hui !

true

C’est ce vendredi, à 15 heures, que le rapport d’enquête sur la tragique disparition d’Emiliano Sala (ex- FC Nantes , 28 ans) doit être publié.

Plus d’un an après le crash d’avion fatal à Emiliano Sala, le bureau d’enquête britannique (AAIB) sur les incidents aériens va publier ce vendredi son rapport complet sur les causes ayant conduit à ce drame. Un moment aussi attendu du côté du FC Nantes que de Cardiff, les deux clubs s’écharpant toujours en justice sur les circonstances de ce drame.

« Tout le monde au club et au-delà espère, sur le plan humain, que les circonstances de cet accident tragique soient connues, en particulier pour les familles d’Emiliano et du pilote », a fait savoir l’entourage du FCN à « L’Equipe ».

Rappelons qu’Emiliano Sala, alors âgé de 28 ans, est tragiquement disparu le 21 janvier 2019 à l’occasion d’un vol retour le conduisant de Nantes à son nouveau club de Cardiff. Le corps du pilote du petit avion privé (Piper Malibu) David Ibbotson n’a jamais été retrouvé.