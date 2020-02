FC Nantes : le retour inattendu de Pallois pourrait requinquer un Canari

true

Depuis le début de l’année 2020, le FC Nantes doit composer avec une absence ennuyeuse. Nicolas Pallois, taulier de la défense centrale, a été sérieusement touché aux adducteurs, manquant plusieurs semaines de compétition.

Mais Christian Gourcuff est arrivé ce jeudi devant la presse avec une bonne nouvelle à son sujet. « Il a fait la semaine complète avec nous et même si on est prudent, c’est bon de le revoir. On a pris le temps nécessaire et pour l’équipe, c’est une vraie bonne nouvelle. Ça peut emmener de la confiance, une bonne assise défensive et de la sérénité pour développer du jeu, sortir proprement les ballons. Si on analyse nos résultats, il n’y a rien d’affligeant dans nos revers mais évidemment, on a payé ces absences dans nos performances », a estimé Gourcuff.

En outre, le retour de Pallois pourrait donner un bon coup de fouet à un partenaire. Andrei Girotto, étincelant fin 2019 avec Pallois à ses côtés, semble plus en difficulté récemment. Son retour pourrait donc changer la donne. « Il a fait quelques matches un peu moins bien mais une saison n’est jamais linéaire. En même temps, il affichait un tel niveau à l’automne… Avoir un coup de moins bien, c’est assez normal mais c’est plus pénalisant lorsque c’est conjugué à l’absence de Nico'(Pallois). C’est aussi vrai pour d’autres joueurs qui ont pioché physiquement », a conclu le coach nantais à son sujet.