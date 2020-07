FC Nantes : les anti Kita hantent le président des Canaris

true

En conflit avec Waldemar Kita, le président du FC Nantes, les supporters canaris ont déployé une banderole virulente lors du premier match amical.

Il y a plus d’une décennie, Waldemar Kita prenait le contrôle du FC Nantes. Depuis 13 ans, le boss du FCN est en conflit avec les fidèles des Jaune et Vert. Ces derniers reprochent à l’homme d’affaires franco-polonais une stratégie défaillante et une attitude à l’antithèse de leurs valeurs.

Plusieurs fois dans la saison, des chants hostiles de la Beaujoire sont adressés à Kita. Le natif de Szczecin (Pologne) reste pourtant sur les mêmes positions. Il fait fi du mouvement de colère qui gagne peu à peu les tribunes.

Samedi, à Annecy, le FC Nantes a débuté sa saison par une large victoire en match amical face au Stade Nyonnais (6-0). L’occasion était belle pour les supporters du FC Nantes d’asséner un tacle auprès de Waldemar Kita. Une banderole a rappelé le conflit latent. « Le FCN n’est toujours pas Kita compatible. » Pour faire la paix, le président des Canaris devra faire plus d’efforts pour calmer la vox populi.