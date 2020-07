FC Nantes – Stade Nyonnais (6-0) : les premiers enseignements à tirer pour Gourcuff

true

A Annecy, le FC Nantes jouait son premier match de préparation face au Stade Nyonnais (D3 suisse) et cela s’est plutôt bien passé pour les hommes de Christian Gourcuff.

S’il est toujours difficile de tirer des enseignements d’un premier match amical – encore plus dans cette période post-Covid après une longue préparation foncière – les Canaris peuvent avoir le sourire. Malgré la fatigue de leur stage en Haute-Savoie, les joueurs de Christian Gourcuff ont retranscrit sur le terrain les belles dispositions entrevues par leur entraîneur en s’imposant 6-0.

La question du capitanat n’est pas tranché

Ce qu’on notera en premier lieu, c’est que les Canaris ont démarré la préparation avec un nouveau capitaine : Nicolas Pallois. Une décision finalement assez logique dans la mesure où l’ancien Abdoulaye Touré, sur le départ, a démarré sur le banc des remplaçants… Et repris le brassard lors du second acte.

Marcus Coco, un an plus tard…

De retour d’une longue blessure (rupture des croisés), Marcus Coco a pu faire ses vrais débuts avec le FC Nantes. Sur le flanc dès la 1ere journée de Ligue 1 2019-20 à Lille, l’ancien Guingampais n’aura mis que sept minutes à faire trembler les filets pour la première fois. De bon augure pour la suite.

Andrei Girotto était en mode Ronald Koeman

Auteur du deuxième but d’un joli coup-franc (15e), Andrei Girotto a bien démarré lui aussi. Il est également impliqué dans le troisième but du FCN inscrit par Ludovic Blas (43e) en s’imposant de la tête sur un corner de Kader Bamba.

Kolo Muani retour gagnant, Abeid marque des points

Lors du deuxième acte, Randal Kolo Muani – que Christian Gourcuff avait déjà mis en avant lors de ses diverses interviews – a confirmé qu’il était en confiance depuis son retour de prêt en provenance de Boulogne-sur-Mer. L’attaquant a inscrit un but magnifique. A l’impulsion du but de Samuel Moutoussamy (5-0) et centreur pour Renaud Emond (6-0), Mehdi Abeid a également marqué des points…