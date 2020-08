FC Nantes : les blessés, la reprise du championnat… ce qu’il faut retenir de la conf’ de Christian Gourcuff

false

A l’aube de la nouvelle saison 2020-2021 de Ligue 1, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff était présent en conférence de presse. Morceaux choisis.

Le point sur les blessures

@EmondRenaud @mollawague @reelM_abeid (ischios-jambiers) sera trop juste pour ce week-end,sera de retour dans le groupe lundi. Abdou’ Touré etseront absents, J.C Castelletto et Denis Petric ne peuvent pas encore reprendre collectivement (…) « Je ne veux pas donner de durée mais Anthony Limbombe sera absent un certain temps à cause d’une déchirure aux adducteurs… ».

L’impact du Covid-19

« Les tests effectués hier n’ont révélé aucun cas positif, c’est une bonne nouvelle. Ce qui nous est arrivé (nombre de cas positifs) arrivera à d’autres équipes, et ça commence à être le cas. Les joueurs qui ont contracté le virus devraient pour la plupart être immunisés un certain temps, et tant mieux. »

La reprise du championnat

« La coupure a été plus longue, donc logiquement la préparation l’a été également. (…) On a un effectif diminué, il n’y a que les deux premiers matchs officiels qui nous diront si l’on est prêt ou non. »