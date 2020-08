FC Nantes : les Canaris encore victimes du Covid-19

true

On vient tout juste d’apprendre que le FC Nantes avait décidé d’annuler son prochain stage de préparation à la Baule. En cause, le Covid-19.

L’information a été donnée il y a quelques minutes par nos confrères de PresseOcéan. Et tend à confirmer, si besoin était, que le FC Nantes a toutes les peines du monde à parfaire sa préparation estivale en raison du Covid-19.

Alors que des joueurs et des membres du staff ont déjà été touchés par le Covid-19, ce fut notamment le cas de l’adjoint de Christian Gourcuff, Patrick Collot, on vient tout juste d’apprendre que les dirigeants avaient décidé d’annuler le deuxième stage de préparation, prévu à La Baule du 10 au 12 août. Et ce par mesure de précaution.

Le FCN poursuivra donc sa préparation à la Jonelière jusqu’au premier rendez-vous de la saison, face aux Girondins de Bordeaux le week-end des 22 et 23 août.