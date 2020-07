FC Nantes : les Canaris ont réservé une élégante surprise aux supporters

true

Ce vendredi, le FC Nantes a dévoilé le maillot extérieur porté par ses troupes cette saison. Et visiblement, le choix est bon aux yeux des supporters.

Une semaine après un maillot domicile qui avait été accueilli de manière plutôt favorable, le FC Nantes a dévoilé ce vendredi la tunique extérieure qui sera portée par les Canaris. Le choix s’est porté sur un maillot noir avec plusieurs rappels au jaune, que ce soit sur le col, les manches ou de fines lignes verticales.

Un maillot qui semble, au regard des commentaires sur les réseaux sociaux, avoir remporté l’adhésion des supporters. Certains accueillent notamment avec plaisir la présence du sponsor (Synergie) en jaune, alors que le rouge du maillot domicile avait donné lieu à quelques critiques.

Le communiqué du FC Nantes :

C’est avec un maillot à dominante noir que les joueurs de Christian Gourcuff auront l’occasion d’affronter leurs adversaires à l’extérieur. Sublimé par de très fines bandes verticales, le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes noirs. Comme pour le tenue home, les 8 étoiles et la mention « On est Nantes », chères au club et à ses supporters, sont présentes à l’intérieur du col en V.