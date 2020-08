FC Nantes : les deux séries à briser face à Bordeaux pour les Canaris

false

Opposé à Bordeaux pour le match d’ouverture de la saison 2020-2021 de Ligue 1, le FC Nantes a l’ambition de bien démarrer sa saison et pourquoi pas briser deux séries par la même occasion.

Jour J pour la Ligue 1. La saison 2020-2021 démarre ce vendredi à 19h avec en match d’ouverture, le derby de l’Atlantique entre Bordeaux et Nantes. Un match forcément particulier pour les deux formations après plusieurs mois d’interruption en raison de la pandémie du Covid-19.

Il ne faudra pas s’attendre à une rencontre folle en rythme et en beau jeu compte tenu du manque de compétition, mais les Canaris auront à coeur de bien démarrer leur saison. En cas de victoire en terre bordelaise, le FCN a l’occasion de briser deux séries.

La première est l’invisibilité du FCGB à domicile. Depuis son retour parmi l’élite en 2013-2014, le FCN n’a plus gagné en Gironde avec un bilan de 5 défaites et 1 nul. L’autre série en défaveur des hommes de Christian Gourcuff réside sur le fait que le FC Nantes n’a jamais battu Bordeaux en ouverture du championnat. Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises : en 1974 (2-1), en 1981 (3-2) et en 2001 (2-0).