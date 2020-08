FC Nantes : les supporters du Stade Rennais tournent en dérision Kita !

Mardi soir, les résultats de la Ligue Europa ont fait hurler de joie les supporters du Stade Rennais. Avec les qualifications de l’Inter Milan, de Manchester United, du Shaktar Donetsk, et du Séville FC, pour les demi-finales de la C3, les Bretons ont composté leur billet pour les phases de groupe de la C1.

Sur les réseaux sociaux, les Rouge et Noir ont fêté dignement cet exploit. Pour la première fois de son histoire, les pensionnaires du Rhoazon Park participeront aux poules de la reine des compétitions européennes.

Bien évidemment, la rivalité avec le FC Nantes a vite ressurgi. Plusieurs Twittos ont détourné en dérision une vidéo de Waldemar Kita. En 2017, dans l’émission le Late Football Club, le boss du FC Nantes exposait sa stratégie. « C’est exactement ce que l’on veut faire (n.d.l.r : faire trois gros contrats pour des très bons joueurs). Je vous signale que cet été, on a dépensé 15 millions d’euros. »

Alors qu’il se gargarisait de son investissement, Kita se faisait reprendre par un journaliste de Canal +. « 15 millions d’euros, ce n’est pas le même prix d’Ismaila Sarr. »

Avec un regard plein d’aplomb, Kita reprend. « Oui, mais où est-ce qu’est Rennes aujourd’hui ? » Cette déclaration suit depuis longtemps le président des Jaune et Vert. Car, depuis, le Stade Rennais a remporté la coupe de France, participé à un 8e de finale de C3, et s’est qualifié en Ligue des Champions. Une progression qui laisse rêveur les supporters du FCN.

🔉 Waldemar Kita : « Où est le Stade Rennais aujourd’hui ? »

👉 On est vainqueur de la Coupe de France, qualifié pour l’Europa League et le Trophée des Champions, récent 8ème de finaliste en Europa League et on te laisse nous rattraper dans le ventre mou de Ligue 1 par sympathie. https://t.co/FIkWbH4iCB

— ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) April 29, 2019