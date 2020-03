FC Nantes : l’Euro sacrifié, ce Canari fait contre mauvaise fortune bon cœur

true

Disposant de la double casquette FC Nantes – Equipe de France, Cyril Moine aurait pu avoir des raisons de bouder suite au report de l’Euro. Ce n’est pas le cas.

Préparateur physique du FC Nantes, Cyril Moine figure également dans le staff de Didier Deschamps en équipe de France. Forcément, plus que ses confrères de Ligue 1, l’adjoint de Christian Gourcuff est impacté par le report de l’Euro 2020. Pour autant, il n’est pas plus déçu que cela par la décision prise par l’UEFA.

« Ça aurait été une déception s’il avait été annulé. Par rapport à la Ligue des Champions, aux coupes d’Europe, aux championnats, c’était la meilleure décision à prendre. On aura une année de plus pour se préparer. On va récupérer tous nos joueurs alors que, là, pas mal sont blessés », préfère positiver le Nantais dans « Presse Océan ».

Malgré tout, Cyril Moine est attristé par la vie au ralenti qui touche la France dans son ensemble : « C’est assez triste. On ne se rend pas encore trop compte de l’impact psychologique que ça va avoir car ça en aura forcément. Là, on n’en souffre pas trop mais j’aimerais bien voir dans une dizaine de jours comment ça va se passer. J’espère que le moins de personnes seront touchées, qu’on en tirera les leçons et, surtout, qu’on en sortira grandi ».