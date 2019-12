FC Nantes : Limbombé a commis un premier impair avec les supporters

true

Flop du FC Nantes, qui l’a envoyé en prêt pour six mois au Standard de Liège, Anthony Limbombé revient en Loire-Atlantique après avoir commis un important faux pas sur les réseaux sociaux…

Il est arrivé à Nantes, à la fin août 2018, escorté d’une flatteuse réputation. Ou, plutôt, bien vendu par le super agent Mogi Bayat, qui a ses entrées auprès de Waldemar Kita. Le boss du FC Nantes a tellement confiance en son sulfureux interlocuteur qu’il avait accepté de débourser 10 M€ pour le milieu offensif de 24 ans.

Une saison plus tard, le constat d’échec était incontestable : en 29 matches, dont seulement 12 comme titulaire, Limbombé n’a inscrit qu’un but (contre Lyon, en avril) et délivré une seule passe décisive en L1. Trop léger pour la L1. D’où un retour à l’expéditeur cet été sous la forme d’un prêt de six mois au Standard de Liège. Seulement, celui-ci arrive à son terme et le joueur va revenir en Loire-Atlantique blessé mais aussi en ayant commis un impair !

Pour rappel, il a supprimé toutes ses photos avec le maillot du FC Nantes sur Instagram, y compris celle sur Emiliano Sala 😑 https://t.co/SyLkLoC7Fl pic.twitter.com/0XuNlH7Jbj — Revue de Presse du FC Nantes (@FCN_RevuePresse) 15 décembre 2019

Limbombé a en effet voulu tourner un peu précipitamment la page FC Nantes puisqu’il a supprimé toutes les photos ayant un rapport avec les Canaris sur son compte Twitter, comme le rapporte @FCN_RevuePresse ! Même celles avec le regretté Emiliano Sala dessus, ce qui est plutôt de mauvais goût. Bref, les retrouvailles entre le Belge blessé et les Canaris s’annoncent passionnantes !