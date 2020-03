FC Nantes – LOSC (0-1) : Lafont ne suffit pas à rassurer Gourcuff après la défaite

true

Les jours de défaite, Christian Gourcuff se cache rarement derrière son petit doigt pour reconnaître les lacunes de son FC Nantes. Le revers contre les Dogues ne fait pas exception puisque le coach, dans des propos relayés par Ouest France, a volontiers reconnu la supériorité adverse.

« Nous sommes tombés sur plus fort que nous. Nous avons affronté une équipe lilloise avec beaucoup de poids offensifs et qui exerce une pression très haute dont on n’a pas su se départir. En deuxième mi-temps, on a réussi à ressortir quelques ballons, à maintenir l’intérêt du match. On était dans l’incapacité de sortir les ballons et faire du jeu », a regretté Gourcuff après la rencontre.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Forcément déçu de la performance de ses hommes, Christian Gourcuff n’a pas franchement pu apprécier à sa juste valeur le très bon match d’Alban Lafont dans la cage nantaise. Car cela ne représente pas un bon signe à ses yeux. « Quand votre gardien fait beaucoup d’arrêts ce n’est pas bon signe. Mais le regret c’est de prendre un but sur corner, surtout quand on voit toutes les occasions lilloises », a conclu Gourcuff.