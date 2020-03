FC Nantes – LOSC (0-1) : un syndrome préoccupe Pallois

true

Un but de Benjamin André a provoqué la défaite du FC Nantes dimanche dernier contre le LOSC, nettement dominateur à la Beaujoire (1-0). Une désillusion de plus à domicile pour les Canaris qui restent sur une très vilaine série, chez eux, relevée par Opta : le FCN n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs disputés à domicile en compétition officielle (1 nul,6 défaites) et c’est sa plus mauvaise série au Stade de la Beaujoire depuis décembre 2008-avril 2009. Inquiétant, forcément.

« Ça fait un moment qu’on n’a pas gagné à domicile. Il va falloir résoudre ce problème. C’est frustrant, surtout à domicile, pour les supporters », a expliqué Nicolas Pallois dans Ouest-France. Dennis Appiah n’abondait pas forcément dans le même sens : « Il n’y a pas de syndrome à la Beaujoire. On ne gagne pas mais là, on tombe sur une grosse équipe. Si on avait joué à Lille, ça aurait été compliqué aussi. Un match, c’est un rapport de forces. »