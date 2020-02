FC Nantes : Louza a évité un piège dangereux chez les Canaris

true

Imran Louza (20 ans) a sorti une nouvelle prestation XXL samedi dernier contre l’OM. Positionné à son vrai rôle de milieu relayeur, le joueur du FC Nantes a survolé les débats à l’Orange Vélodrome (3-1) dans sa faculté notamment à faire bon usage du ballon.

La maturité de Louza n’est pas seulement visible sur le rectangle vert. Dans la vie de tous les jours, le fait d’être resté dans le giron du FC Nantes lui a servi à garder les pieds sur terre contrairement à d’autres Canaris.

Être né à Nantes a aidé Louza à percer

« Beaucoup de joueurs venaient d’ailleurs. Ils dormaient ici, pas moi. Je rentrais à la maison. J’essayais de m’intégrer le plus possible, pour être à l’aise, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Être proche de ma maman surtout m’a permis d’être bien au quotidien. J’avais mon petit cocon. Être né ici est aussi un avantage, c’est vrai. Ça m’a permis de connaître les codes. On a tous entendu parler du jeu à la nantaise. Moi, j’étais supporter du FC Nantes et je le suis toujours. J’aurai toujours ces émotions en moi (…) En fait, je ne réalise pas trop. Et c’est peut-être mieux comme ça. Sinon, on peut vite tomber dans le piège. »