FC Nantes : Louza a trouvé sa vraie place auprès de Gourcuff

Imran Louza (20 ans) a sorti une nouvelle prestation XXL contre l’OM. Le jeune milieu du FC Nantes a survolé les débats à l’Orange Vélodrome (3-1) dans sa faculté à faire bon usage du ballon. En face, Valentin Rongier a été dépassé et n’a pu qu’applaudir les progrès réalisés par son ancien coéquipier au FC Nantes. Le milieu de l’OM (25 ans) a d’ailleurs été fondamental dans l’éclosion de Louza en lui prodiguant quelques conseils avisés.

« Être comparé à lui c’est flatteur. C’est un grand joueur, estime Louza dans L’Équipe en évoquant Rongier. Il a été performant ici, et aujourd’hui, il l’est aussi à Marseille. J’ai beaucoup parlé avec lui, quand je commençais à arriver dans le groupe. Il me mettait en confiance. Il me donnait quelques conseils sur le terrain, comme en dehors. J’ai pris exemple sur lui. »

« Son poste de prédilection ? Au milieu, plus bas »

Si ce même Louza a été si précieux face à l’OM, c’est parce que Christian Gourcuff l’a utilisé à son poste originel de milieu relayeur. « Dans la remontée du ballon, Louza a une qualité rare. Il y a des matches, on a pas eu ces problèmes. Pour lui, très clairement son poste de prédilection : c’est au milieu, plus bas, a acquiescé le coach du FC Nantes. Après, à propos de son positionnement, on ne réfléchit pas en terme individuel mais en terme d’équilibre d’équipe. »