FC Nantes : Louza regrette son chambrage face au Stade Rennais

true

A l’émission « Une semaine en Ballon » sur « France Bleu Loire Océan », Imran Louza est revenu sur sa carrière, évoquant en détail chaque moment fort. Heureux au FC Nantes où il s’est imposé comme un titulaire quasi indiscutable aux yeux de Christian Gourcuff (24 apparitions), l’international Espoir a notamment évoqué son positionnement, lui qui brille depuis quelques matches à son vrai poste de numéro 8.

« Gourcuff ? J’ai une totale confiance en ce qu’il fait pour moi »

Pour son coach, Louza serait cependant prêt à jouer partout : « Le coach me fait jouer en « 10 » de temps en temps. Comme il m’a fait jouer à droite au début. J’ai une totale confiance en ce qu’il fait pour moi. Qu’il me fasse jouer à gauche, à droite ou même en défenseur central, je jouerais mon rôle à fond mais c’est vrai que je suis plus à l’aise en relayeur ».

« Je regrette ce geste »

L’intéressé est également revenu sur son geste provocateur à 2-1 lors du dernier derby face à Rennes (défaite 3-2 dans le money-time). Une erreur qu’il regrette aujourd’hui : « Je n’ai pas réfléchi. Je n’aurais pas dû faire ce geste. Maintenant, les émotions ont pris le dessus. Je suis Nantais et marquer au Roazhon, c’est un moment fort. Mais je n’aurais pas dû, je regrette ce geste… C’était dur de perdre comme ça. Surtout après le match qu’on fait. A ce moment-là, on mène 2-1 et je me suis peut-être un peu enflammé ». Faute avouée…