FC Nantes : Medhi Abeid livre le secret de son super début d’année

But : Medhi, quelle analyse faites-vous de cette victoire du FC Nantes à Saint-Etienne ?

Medhi ABEID : Elle est méritée. On a fait un match plein. On a été efficaces et on a creusé l’écart. Ça fait du bien. C’est une belle victoire.

Dans un stade vide, n’était-ce pas un peu bizarre ?

Si. Pour ma célébration après mon but c’était un peu compliqué !

C’est votre deuxième but en trois matches cette nouvelle année…

ça fait plaisir. Je suis très content de marquer, d’aider l’équipe à gagner. Après la CAN, j’ai eu un petit creux. Physiquement, c’était compliqué. Mais je reviens bien. La trêve m’a fait du bien. J’ai pu me reposer, me changer les idées. J’en avais besoin moralement. Et là, je suis content de revenir à mon niveau.

L’équipe aussi est en progrès…

Oui. On est bien. On montre de belles choses. J’espère qu’on va continuer comme ça.