FC Nantes – Mercato : 3 changements notables dans l’effectif de Gourcuff

Avec la même équipe technique que la saison dernière, une première depuis 2015, le FC Nantes avance avec des certitudes vers la saison prochaine.

Pour une fois, le FC Nantes gagne du temps avant le début de la saison prochaine. Le banc des Canaris va rester inchangé avec Christian Gourcuff comme entraîneur principal. Une rareté pour les pensionnaires de la Beaujoire qui avait pris l’habitude de consommer beaucoup d’entraîneurs dans l’ère Waldemar Kita.

Alors, le FC Nantes a fait des choix pour le futur. Deux joueurs arrivés en fin de contrat, hier, ont vu leur aventure du côté de la Jonelière se terminer. Prêté cette saison au FC Nantes, Cristian Benevente va retourner dans son club des Pyramids (D1 égyptienne). Âgé de 26 ans, le Péruvien n’a pas convaincu l’organigramme nantais de le conserver au-delà de cette année. Avec 12 apparitions en Ligue 1, le joueur formé au Real Madrid a raté son retour sur le Vieux-Continent. Le pari tenté à l’intersaison dernière a échoué.

Un autre milieu va mettre les voiles. Arrivé en 2017 en prêt de Grenade, Rene Krhin a passé trois saisons en Jaune. Arrivé en fin de contrat, Christian Gourcuff a préféré se séparer de l’international slovène. À 30 ans, le natif de Maribor (Slovénie) est à l’heure actuelle toujours libre. La période ne facilite pas le fait de trouver un nouveau point de chute pour les joueurs. Au FC Nantes, Krhin a pris part à 42 matches de Ligue 1. Mais, cette saison, il a été utilisé qu’à seulement 8 reprises par son entraîneur. Ces deux fins de contrat vont permettre au FC Nantes d’économiser 180 000€ par mois sur la masse salariale. Pas négligeable pour réaliser d’autres emplettes.

Pedro Chirivella rejoint officiellement le groupe du FC Nantes

Pour combler les départs, les Canaris se sont activés pour réaliser un gros coup. En fin de contrat à Liverpool, Pedro Chirivella a choisi de rejoindre la Beaujoire pour la suite de sa carrière. À 23 ans, le milieu offensif tentera de lancer réellement sa carrière au plus haut niveau. Il s’est engagé jusqu’en 2023 avec le FC Nantes.

Un beau défi attend donc le natif de Valence qui a réalisé toutes ses classes avec les Reds. L’année dernière, Chirivella a réalisé six apparitions avec le groupe professionnel emmené par Jurgen Klopp (trois en coupe d’Angleterre et trois en coupe de la Ligue anglaise). Le numéro 10 chétif (1m78) tentera d’organiser le jeu des Canaris pour nourrir de bons ballons le futur buteur appelé des voeux de Gourcuff. Les Canaris recherchent aussi un élément de plus au milieu de terrain. L’élu ne sera pas Pape Gueye qui a préféré rejoindre l’OM. Le mercato est tout juste commencé, qu’il est déjà animé pour les Canaris.