FC Nantes – Mercato : 5 recrues, 11 départs possibles… Le projet des Canaris s’affine

On en sait un peu plus sur les plans de Christian Gourcuff et du FC Nantes cet été. Les Canaris souhaitent cinq renforts sur des postes ciblés, plusieurs éléments ne seront pas retenu.

S’il n’en a pas trop dit sur ses souhaits de Mercato, Christian Gourcuff aurait les idées très clairs concernant ses souhaits estivaux pour le FC Nantes. Des souhaits que le clan Kita a – semble-t-il – validé. Désireux de conserver l’ossature de l’équipe, le technicien breton songerait à cinq renforts selon l’insider Emmanuel Merceron, bien renseigné sur les coulisses des Canaris.

Gourcuff ouvert à pas mal de ventes

Rayon départs : Gourcuff est ouvert sur pas mal de dossiers. L’ancien coach de Lorient et Rennes ne retiendra pas Kalifa Coulibaly, Molla Wagué, Anthony Limbombé, Samuel Moutoussamy ou les prêtés Lucas Evangelista et Abou Ba, tous recrutés avant son arrivée dans la Cité des Ducs.

Christian Gourcuff ne serait pas non plus fermé à une vente d’Andrei Girotto, de Fabio, d’Alexandre Olliero ou de Dennis Appiah. Il ne s’opposera pas non plus au départ de son capitaine Adboulaye Touré en cas d’offre au prix du marché. Le milieu de terrain souhaite partir depuis plusieurs marchés des transferts et il n’y aura pas de véto le concernant.

Simon et Louza cas sensibles

Les principaux points de tensions de l’été concerneront deux joueurs : Moses Simon, que Gourcuff entend conserver définitivement suite à son prêt en provenance de Levante et que Kita pourrait recruter pour le vendre dans la foulée et remplir les caisses, et Imran Louza. S’il n’est pas dupe sur la « durée de vie » d’un grand Espoir dans un club français, Christian Gourcuff aimerait conserver le milieu des Bleuets. Mais Lyon (dans le cadre d’un hypothétique départ d’Aouar) et le Milan AC ne sont pas les seuls sur le dossier. Toujours selon Emmanuel Merceron, Louza demeure suivi par les clubs de l’écurie Red Bull (Leipzig, Salzbourg), le FC Séville, des écuries italiennes mais aussi espagnoles. Une offre comprise entre 12 et 15 M€ pourrait être difficile à repousser même si l’intéressé n’a pas exprimé d’envie de s’en aller…

