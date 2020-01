FC Nantes – Mercato : arrivées, départs… Franck Kita fait le point

true

Sur la suite du recrutement

« On connait nos qualités, nos défauts. On est cinquième. L’équipe fonctionne bien mais on reste à l’affût et en contact permanent avec le coach. On ne ferme pas la porte à quoi que ce soit… Concernant les volontés du coach, vous lui demanderez s’il veut bien vous répondre. Ce sont des discussions qu’on a en interne et que je n’ai pas envie de divulguer. Comme tous les clubs, c’est très difficile de faire des choses intéressantes sur ce Mercato d’hiver. On est content du retour de Limbombé, de la signature de Renaud (…) Est-on prêt à mettre les moyens pour d’autres renforts ? On est compétiteur, si on a un coup à jouer on le jouera ».

Sur les départs possibles

« La porte est fermée pour tout le monde. Après, c’est toujours une question d’offres et de demandes. On ne veut pas déstabiliser le groupe. Si un joueur est amené à partir, il faut que tout le monde s’y retrouve sinon on ne laissera pas partir… »

?￯ᄌマRenaud Emond : « J’ai un peu le même profil que celui d’Emiliano Sala, je me vois un peu dans ce profil et ce registre… comme un buteur ! » #WelcomeRenaud https://t.co/62w7F8MNGy — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2020

Sur le penchant nantais pour la Belgique

« Chaque club a ses réseaux. Aujourd’hui, on a une cellule de recrutement qui fonctionne comme ça. On est satisfait des dossiers belges qu’on a fait ces dernières années et qui avaient commencé avec Guillaume Gillet ».

Sur le dossier du latéral droit

« C’est l’un des postes où nous ne sommes pas très pourvus. On est attentif à ce qui se passe. Effectivement, on était sur Foulquier mais ça ne s’est pas fait. On reste à l’affût. S’il y a une opportunité, je ne pense pas que le coach sera contre ».