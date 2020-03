FC Nantes – Mercato : Audrain chez les Canaris, une menace pour Bayat ?

true

Intronisé à la cellule de recrutement du FC Nantes, Michel Audrain peut-il être un problème pour l’agent et éminence grise des Canaris Mogi Bayat ? A priori, non.

Il y a quelques jours, le FC Nantes a entériné la venue de Michel Audrain pour renforcer la cellule de recrutement du club dirigée par Philippe Mao. L’ancien adjoint d’Hubert Fournier et Fabien Mercadal, proche de Christian Gourcuff, débarque dans un rôle de chargé de missions, non salarié directement du FCN, et sera dévolu à la supervision des futures recrues.

Forcément, dans un club où l’agent franco-iranien Mogi Bayat fait un peu la pluie et le beau temps, tenant le rôle de directeur sportif officieux, cette arrivée va poser quelques questions. Y a-t-il un changement de réseau préférentiel au FCN ? Audrain va-t-il se poser en garde-fou du « super agent » proche du clan Kita ? Pas forcément…

Audrain – Bayat, un axe complémentaire aux yeux de Gourcuff

Si le FC Nantes a fait appel à Michel Audrain, c’est avant tout pour son œil de technicien. Adjoint de Gourcuff à Rennes, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux connait par cœur les préceptes de jeu du Breton et les profils type de joueurs qu’il faut pour le mettre en place. Michel Audrain, ce sera l’expertise technique de Gourcuff. L’homme qui va le décharger de la question du recrutement et qui devra savoir si la greffe imaginée peut convenir.

Si Audrain sera force de proposition (au cas où il repère un autre profil), l’ex-adjoint ne se déplacera que sur les matches choisis par le FC Nantes pour observer un ou plusieurs joueurs désignés et rendre des rapports. Un rôle très différent donc de Mogi Bayat, lequel propose non seulement les profils de son écurie (à faire valider par les Canaris et leur cellule recrutement donc) mais s’affiche derrière sur le deal pour mener les discussions financières.