FC Nantes : privés de match, les joueurs s’adressent aux supporters

Face à l’épidémie du coronavirus, les joueurs du FC Nantes, privés de matches et confinés, se sont adressés à leurs supporters.

C’est une chouette initiative pris par le FC Nantes. Qui, comme tant d’autres clubs professionnels, se doit de patienter face à l’épidémie du coronavirus. Sur le site officiel du club, en marge des conseils essentiels et répétés face au coronavirus, les joueurs de Christian Gourcuff ont tous posé avec un message écrit entre leurs mains à l’attention de leurs supporters.

On peut, entre autres, y lire les messages suivants. « On se retrouve très vite », « Impatients de vous retrouver, soyons solidaires », « force et courage, on se voit vite », « Vous allez nous manquer », « la santé avant tout, on est Nantes. »