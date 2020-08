FC Nantes – Mercato : avant-centre, Covid-19, avenir, Gourcuff se confie

true

À l’aube d’une nouvelle saison sur le banc du FC Nantes, Christian Gourcuff s’est exprimé sur les dossiers chauds des Jaune et Vert.

Pour la première fois depuis 2013, le FC Nantes entame une saison sans avoir changé d’entraîneur. Treizièmes lors du dernier exercice de Ligue 1, les Canaris espèrent viser plus haut cette saison en championnat.

Dans un entretien accordé à l’AFP, Christian Gourcuff s’est exprimé à un peu plus d’une saison de la reprise de la compétition. « La situation sanitaire nous a donné un coup d’arrêt dans notre préparation. Après, on ne va pas chercher d’excuses, c’est comme ça. Mais, on s’en serait bien passé. » Durant la présaison, le club de l’Erdre a été durement touché par des cas positifs au Covid-19.

Malgré ce contretemps, Gourcuff veut « affirmer un style ». Mais, il sait que l’équilibre demeure incertain pour les pensionnaires de la Beaujoire. « La saison dernière, les victoires étaient toujours étriquées donc ça n’a pas permis à l’équipe d’avoir une marge suffisante. Quand on a eu des joueurs majeurs blessés, ça a été très difficile. Au lieu de gagner 1-0, on perdait 1-0. Le foot est fragile. »

Gourcuff veut des « joueurs qui peuvent faire la différence »

Pour la fin du mercato, l’entraîneur de 65 ans espère qu’un latéral polyvalent et un buteur vont rejoindre ses rangs. « Sur le plan offensif, il faut trouver des solutions individuelles, des joueurs qui peuvent faire la différence (…). Il faut trouver des solutions qui soient compétitives dans le style qu’on veut mettre en place. »

Pour l’heure, les rumeurs se multiplient en attaque. Mais, aucun élément ne demeure proche de s’engager avec le FC Nantes. Pas un problème pour le Breton. « Des joueurs on en a (…). C’est dans le changement de rythme qu’on peut franchir un cap. »

« Un entraîneur n’est jamais serein »

À l’été 2019, Gourcuff s’est engagé au pied levé pour remplacer Vahid Halilhodzic. L’ex-coach du Stade Rennais désirait s’offrir un dernier tour de piste avec les Jaune et Vert. En paix avec lui-même, le père de Yoann savoure son expérience nantaise. « Dans le foot, une saison c’est déjà très long. Quand on est dans un club, il faut faire comme si on était là pour toujours. Sinon on ne travaille pas bien. Mais je n’ai aucune préoccupation à ce niveau-là, seulement de faire la meilleure saison possible. »

Pour Gourcuff, une bonne saison du FC Nantes passera par le jeu. « Une bonne saison c’est déjà des bons matches, des émotions au stade et un style qui s’affirme, une équipe qui s’épanouit. C’est ça que l’on recherche. Je n’ai pas d’ambitions chiffrées. Après c’est une affaire de circonstances. »