FC Nantes – Mercato : Awaziem, le Real Madrid après le FCN ? 

true

Passé par le FC Nantes, Chidozie Awaziem (FC Porto, 23 ans) est prêté à Leganés cette saison et ambitionne de porter un jour le maillot du grand Real Madrid.

Le Real Madrid fait décidément rêver beaucoup de joueurs en rapport avec la Ligue 1. Alors que Miguel Trauco a récemment fait part de son ambition de porter un jour le maillot merengue, François Kamano lui a emboîté le pas en ce début de semaine.

« Pour l’instant je suis heureux à Bordeaux, explique l’attaquant des Girondins dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Quand j’étais jeune, mon rêve était de commencer par la France, et c’est arrivé. J’ai commencé par Bastia. Aujourd’hui, je suis à Bordeaux, je suis content, mais dans les saisons à venir j’aimerais bien évoluer dans de grands clubs, dans de grands championnats aussi, pour jouer la Ligue des Champions. Je suis fan du Real Madrid. Ça dépendra des projets, des offres aussi. Pour l’instant, je ne vais pas me lancer dans tout ça. Je suis serein, et j’attends le bon moment. »

Awaziem adore Ramos

Le Real Madrid, Chidozie Awaziem (23 ans) en rêve aussi, lui qui est passé par le FC Nantes lors de la saison 2017-2018 et qui est aujourd’hui prêté par le FC Porto à Leganés. « J’ai rêvé toute ma vie de jouer en Espagne, en Liga, explique le défenseur nigérian dans AS. Je rêve depuis toujours d’évoluer au Real Madrid. Je lutte pour cela et c’est le défi que je me suis lancé. J’adore Sergio Ramos, son style me plaît beaucoup. Son attitude sur le terrain, son état d’esprit guerrier et son leadership, j’aime tout. »