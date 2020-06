FC Nantes – Mercato : ces deux Canaris qui ont convaincu Chirivella

true

En fin de contrat à Liverpool, Pedro Chirivella (milieu, 23 ans) a choisi le FC Nantes pour poursuivre sa progression. Il a expliqué son choix.

Vendredi après-midi, le FC Nantes a officialisé la signature de son 3e renfort après Jean-Charles Castelletto (Stade Brestois) et Bilal Chibani (Mouscron) : Pedro Chirivella, milieu de terrain de 23 ans de Liverpool. Les Canaris ont mis en place un moyen original de présentation avec une visio-conférence sur Zoom en compagnie de supporters triés sur le volet.

Le staff de Liverpool lui a vanté les mérites de Gourcuff

Durant une vingtaine de minutes, l’Espagnol a disserté sur les coulisses de sa venue, lui qui a refusé un nouveau bail chez les Reds pour venir chercher un statut plus important en Ligue 1. Pedro Chirivella a reconnu que la présence de Christian Gourcuff avait été déterminante dans sa décision alors que plusieurs clubs de Liga songeaient à le rapatrier : « C’est un entraîneur phare du football français et je sais qu’il apprécie quand son équipe tient le ballon. À Liverpool, l’un des entraîneurs adjoints le connaît bien et il m’a assuré que c’était une très belle opportunité pour moi que de travailler sous les ordres d’un tel entraîneur ».

Fabio lui a bien vendu La Beaujoire

Passé par Manchester United et plusieurs clubs anglais, le brésilien Fabio a également eu un rôle important dans ce choix : « J’ai discuté avec Fábio il y a deux mois maintenant. J’en ai profité pour lui demander comment était l’ambiance au stade. Il m’a répondu qu’il s’agissait de l’une des enceintes les plus bruyantes du championnat, avec l’une des plus belles ambiances de France. Je suis impatient de découvrir ça ! »