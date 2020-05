FC Nantes – Mercato : Chirivella a préféré les Canaris à deux clubs de Liga

true

D’après Superdeporte, Pedro Chirivella (Liverpool, 22 ans) a bel et bien privilégié le FC Nantes à un retour en Liga.

Depuis quelques jours, le nom de Pedro Chirivella (Liverpool, 22 ans) circule avec insistance du côté du FC Nantes. En fin de contrat chez les Reds, le milieu de terrain espagnol, formé au FC Valence, serait tout proche d’un accord pour rejoindre la Cité des Ducs. Une information confirmée par le quotidien ibérique « Superdeporte ».

D’après ce média, qui suit Pedro Chirivella depuis ses débuts, l’enfant de Paterna (banlieue de Valence) aurait bel et bien opté de manière ferme et définitive pour les Canaris plutôt que de répondre aux sollicitations de Levante et de Grenade, deux clubs de milieu de tableau en Espagne. « Superdeporte » parle même de négociations qui devraient avoir une fin heureuse dans les prochains jours.

Séduit par un projet où il aura davantage d’espace d’expression qu’à Liverpool, Pedro Chirivella a opté pour la Ligue 1 afin de se mettre en vitrine et de viser à moyen terme un retour en Liga (sa priorité) par la grande porte. « Nantes, c’est toujours un bon endroit pour regarder le football. C’est là que Monchi a trouvé Diego Carlos », rappelle le média ibérique, qui loue le travail de la société d’agents qui gère le dossier Chirivella (Promosport).