FC Nantes – Mercato : Chirivella aurait un autre plan que les Canaris et les Rangers en tête

true

Voilà désormais plus d’une semaine que l’intérêt du FC Nantes pour Pedro Chirivella est évoqué. Mais le dossier semble se corser.

Il y a quelques jours, le site du quotidien 20 Minutes évoquait les bonnes chances du FC Nantes de conclure un dossier sans indemnité de transfert. En plus de Jean-Charles Castelletto, qui devrait arriver libre de Brest, Pedro Chirivella, milieu de terrain de Liverpool, pourrait être un deuxième bon coût à bas prix.

Seulement, encore faut-il surpasser la concurrence qui semble s’accentuer dans ce dossier. Depuis quelques jours, il est avéré que les Glasgow Rangers seraient sur le coup. Un intérêt d’autant plus dangereux que l’entraîneur n’est autre que Steven Gerrard dont les connexions avec Liverpool ne sont plus à prouver…

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Mais plus inquiétant encore, si l’on en croit Don Balon. Pedro Chirivella aurait une autre idée en tête que de rejoindre le FC Nantes ou Glasgow. La publication espagnole assure que le milieu ibère opterait plutôt pour un retour en pays. En ce sens, trois clubs au moins seraient déjà sur le coup : Levante, le Celta Vigo et le Real Valladolid. De quoi rendre les négociations du FC Nantes encore un peu plus complexes…