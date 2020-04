FC Nantes – Mercato : combien vaut Imran Louza sur le marché ?

true

Dans le viseur du Milan AC, Imran Louza (20 ans) est assurément l’un des joueurs bankables du FC Nantes pour l’été 2020. Mais combien vaut-il réellement sur le marché aujourd’hui ?

Seulement âgé de 20 ans mais déjà titulaire dans une Ligue 1 qui s’est faite spécialiste des exportations de joueurs, Imran Louza est assurément dans le cœur de cible des grands clubs étrangers. S’il affiche un défaut de statistiques (seulement 4 buts et 3 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues) et qu’il est un peu moins connu que certains sur la scène internationale (seulement 2 matches avec le Maroc U20 et 8 sous les divers maillots des équipes de France des jeunes où il n’a jamais disputé de grandes compétitions), le joueur du FC Nantes n’est pour autant pas passé en dessous des radars.

L’incertain effet Covid-19 sur le marché

Concernant son prix, il est difficile à estimer réellement. Transfermarkt l’estime à 7,2 M€. L’outil d’analyse réalisé par le CIES table davantage sur une fourchette entre 15 et 20 M€. Bien évidemment, l’évolution du marché post-coronavirus n’est pas connue. Tout juste sait-on qu’il y aura une récession et très probablement une baisse générale du montant des transferts, en inflation constante ces dernières saisons. Dès lors difficile d’imaginer un club mettre 20 M€ sur la table pour Imran Louza.

Plus efficace qu’Harit, plus jeune que Rongier ou Veretout

Ces dernières années, le Nantes de Waldemar Kita a eu à gérer trois dossiers similaires sur des profils de milieux de terrain du cru. Parti à 24 ans l’été après avoir été bien rentabilisé par les Canaris, Valentin Rongier (OM) a été cédé pour 13 M€. Même chose pour Jordan Veretout, vendu pour 10 M€ à Aston Villa alors qu’il avait 22 ans (2015). Le plus proche du vécu de Louza (une saison au plus haut niveau) était cependant Amine Harit, cédé à 19 ans à Schalke04 pour 8 M€. A l’époque du transfert (2017), les prix pour les jeunes joueurs étaient cependant plus bas et le Marocain avait de moins bonnes statistiques (34 matches, 1 but, 1 passe décisive). On peut quand même supposer que Nantes parviendra à tirer des offres supérieures à 10 M€…