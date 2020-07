FC Nantes – Mercato : comment Gourcuff a prévu de faire progresser ses recrues

true

L’entraîneur du FC Nantes Chrisian Gourcuff a passé au crible ses recrues estivales en ciblant pour chacune d’elles leurs axes de progression. Focus.

Le FC Nantes est toujours en stage du côté d’Annecy. Tout se passe bien pour les Canaris, qui jouissent d’un cadre idéal pour se mettre en selle le mois prochain en L1. Christian Gourcuff en profite aussi pour vivre au quotidien avec ses nouvelles recrues.

Le coach du FC Nantes a d’ailleurs tiré le portrait de chacune d’entre elles dans Ouest France. Si des qualités ressortent pour tous les renforts, tous bien intégrés à l’effectif, force est de constater que quelques défauts ont aussi été répertoriés par Gourcuff. Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella, par exemple, ont « des qualités qu’on leur connaissait mais peut-être à un niveau supérieur. »

Gourcuff a déjà ciblé les axes de progression de ses renforts

L’ancien milieu de Liverpool « n’est pas un monstre mais il peut jouer dans les deux milieux du 4-4-2. Il pourrait jouer un cran plus haut, derrière l’attaquant, mais ce ne serait pas lui rendre service, il ne pourrait pas prendre les espaces. »

Du côté de Randal Kolo-Muani, il « démontre des qualités individuelles et de percussions extrêmement intéressantes mais il faut qu’il intègre toutes les bases du collectif. » Enfin, Batista Mendy fait partie de l’équipe fanion depuis janvier mais il « doit s’affirmer un peu plus sur le plan tactique et dans ses choix. » « À terme, il pourrait même jouer latéral droit. Ce n’est pas son poste de prédilection mais il a les aptitudes pour », conclut un Gourcuff relativement satisfait des joueurs qu’il a à sa disposition.