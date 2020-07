FC Nantes – Mercato : concurrence nationale pour Adolfo Gaich ?

true

Le prometteur attaquant argentin n’aurait pas l’intention de signer avec le CSKA Moscou. Il bénéficierait d’une autre offre d’un club hexagonal.

Pressé de vendre son prometteur attaquant Adolfo Gaich à un an de la fin de son contrat, San Lorenzo s’est mis d’accord avec le CSKA Moscou. Seulement, l’international argentin ne serait pas très chaud à l’idée d’aller jouer en Russie. Pour freiner les négociations, son agent réclame un salaire plus important.

Le FC Nantes a donc une belle carte à jouer. Mais selon l’insider Yo.Z, il ne serait pas le seul club français sur le coup ! « Après Nantes, un autre club français tente sa chance pour l’attaquant argentin Adolfo Gaich ! Un accord existe avec le CSKA Mouscou mais le joueur ne semble pas chaud, Bruges est très chaud sur le joueur aussi. A suivre… »

Sachant que l’OM et l’OGC Nice ont déjà des avant-centres de ce profil, que l’ASSE et les Girondins n’ont pas les moyens, que le PSG n’est pas intéressé, il reste l’AS Monaco, le LOSC et le Stade Rennais comme équipes potentiellement intéressées et qui auraient les fonds suffisants pour payer les 8,5 M€ attendus par San Lorenzo.