FC Nantes – Mercato : coup de théâtre pour Chirivella !

true

Ciblé par le FC Nantes au mercato estival, Pedro Chirivella (22 ans) pourrait finalement prolonger son contrat du côté de Liverpool !

Le FC Nantes a bien raison d’avoir lancé plusieurs pistes au prochain mercato. On espère juste pour les Canaris qu’ils auront aussi eu l’idée de songer à des plans de secours car cela pourra éventuellement servir pour Pedro Chirivella (22 ans).

Annoncé proche du FC Nantes ces derniers jours, le jeune milieu de terrain espagnol n’est en effet plus aussi certain de quitter Liverpool cet été malgré un contrat qui expire en juin prochain ! Selon Goal, les Reds ont ainsi proposé un nouveau bail de cinq ans à l’ancien membre du centre de formation du FC Valence !

Chirivella prolongé par Liverpool ?

Chirivella, à qui Christian Gourcuff ambitionnait de donner les clés du jeu des Canaris la saison prochaine, a joué six matches dans les coupes cette saison. À moins d’un petit miracle ou d’une vague improbable de départs du côté de la Mersey, on doute qu’il en joue beaucoup plus au cours du prochain exercice. N’en déplaise au FC Nantes.