FC Nantes – Mercato : de nouvelles incertitudes pour l’avenir d’Alban Lafont ?

true

Alban Lafont, le gardien de but du FC Nantes, semble parti pour une nouvelle saison dans la cage des Canaris. Mais rien n’est certain à 100%.

L’été dernier, le FC Nantes officialisait un joli coup avec le retour en France d’Alban Lafont. Le gardien de but appartenant à la Fiorentina a été prêté pour deux saisons aux Canaris. Et alors que son prêt arrive à sa moitié, le portier nantais va-t-il continuer une saison supplémentaire ?

A priori, rien ne dit aujourd’hui que l’aventure pourrait s’arrêter cet été. Même si le FC Nantes n’a pas levé l’option d’achat de 8 millions d’euros, la Fiorentina n’a annoncé aucune intention de récupérer son gardien. Mais les choses pourraient-elles changer pendant l’été ? C’est la possibilité évoquée par le site italien Firenze Viola. Selon le site qui traite de l’actualité de la Fiorentina, les choses ne seraient pas arrêtées sur la question des gardiens de but du club italien la saison prochaine.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

A priori, Terracciano partirait favori aux yeux de Beppe Iachini face à un Dragowski plus en difficulté et possiblement sur le départ. Des mouvements qui pourraient pousser la Viola à se poser la question Lafont. Contre un chèque de 2 millions d’euros, le club italien a la possibilité de rapatrier son gardien à tout moment. Et le site italien n’exclut pas la possibilité que la Fiorentina puisse y avoir recours. Soit pour réintégrer Lafont dans son équipe, soit pour réaliser un vente juteuse ailleurs. Des hypothèses qui semblent néanmoins se heurter à la réalité actuelle. La préparation laisse clairement penser que l’avenir de Lafont reste à Nantes…