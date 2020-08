FC Nantes – Mercato : des nouvelles du flop Antonio Mance

true

Non conservé par le FC Nantes il y a un an, Antonio Mance a changé à nouveau de club : il vient de rejoindre la D1 hongroise.

En quête d’un attaquant en janvier 2019 et déçu des choix de ses dirigeants sur les précédents Mercatos, Vahid Halilhodzic avait pris la main sur le dossier de l’avant-centre, se faisant prêter, par le biais de ses réseaux, l’attaquant croate Antonio Mance, en provenance du club slovaque de l’AS Trencin.

Le pari Mance n’avait pas été une franche réussite. Trop lent pour la Ligue 1, le natif de Rijeka n’avait disputé que six matches pour un petit but avant de voir son option d’achat, pourtant modeste, non levée.

Depuis, on ne peut pas franchement dire que la carrière du buteur de 25 ans a franchement décollé. Parti tenter sa chance du côté d’Osijek dans son pays d’origine, Antonio Mance n’a pas totalement démérité (11 buts en 35 matches TTC) mais cela n’a pas suffi pour le rendre indiscutable. L’intéressé est donc parti tenter sa chance en prêt dans un club de milieu de tableau en Hongrie : le Puskas AFC. Pas franchement l’explosion prévue …