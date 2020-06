FC Nantes – Mercato : Dupé à la relance chez un vieil ennemi ? 

true

Maxime Dupé (27 ans), barré par Alban Lafont et Denis Petric au FC Nantes, pourrait être tenté d’aller voir si l’herbe est plus verte en Ligue 2. L’EA Guingamp serait déjà sur les rangs.

La valse des gardiens a déjà commencé au FC Nantes. La saison prochaine, Christian Gourcuff compte conforter Alban Lafont dans les buts, et faire passer Denis Petric au rang de doublure. Alexandre Olliero et Maxime Dupé pourraient donc voir leur temps de jeu mis en danger et être tentés d’aller voir ailleurs au mercato estival.

En ce qui concerne Dupé, déjà prêté à Clermont lors de l’exercice écoulé, une piste se dégagerait déjà. Manu lonjon, lors de son live Twitch de samedi soir, affirme que l’En Avant de Guingamp s’intéresse de très près au gardien des Canaris (27 ans).

Guingamp avance ses pions pour Dupé

Le club breton, rival géographique du FC Nantes, aurait même déjà avancé ses pions dans ce dossier. L’EAG étant en Ligue 2, on voit mal comment les Canaris pourraient dire non à ce projet, étant donné que Dupé a déjà affirmé son désir de jouer la saison prochaine.