FC Nantes – Mercato: Evangelista parti, c’est quoi la suite du plan dégraissage ?

true

Hier, le FC Nantes est parvenu à un accord avec le Red Bull Bragantino pour le prêt de Lucas Evangelista, premier départ d’une liste plus importante.

Samuel Moutoussamy parce qu’il n’est pas dans les plans

Couteau suisse apprécié de Claudio Ranieri, l’ancien Lyonnais n’entre pas vraiment dans les plans de Christian Gourcuff. Nantes ne ferme pas la porte à un départ du milieu de 23 ans, sous contrat chez les Canaris jusqu’en juin 2024. Il y aurait quelques touches en Ligue 2 mais rien de très concret pour le moment.

Molla Wagué pour faire de la place

Jean-Charles Castelletto arrivé libre en provenance de Brest, le Malien de 29 ans a reculé d’une place dans la hiérarchie. Si Thomas Basila (21 ans) n’est pas encore totalement condamné malgré son début d’année 2020 compliqué, Wagué ne fait plus partie des plans. Une porte de sortie est cherchée pour l’ancien joueur de l’Udinese mais les courtisans ne se bousculent pas.

Abdoulaye Touré et Kalifa Coulibaly pour favoriser le recrutement

L’ancien capitaine du FCN dispose d’un bon de sortie. S’il n’est pas poussé dehors à tout prix cet été, Touré ne sera pas retenu si une offre avoisinant les 10 M€ tombe d’Italie (Genoa, Sampdoria) ou d’Angleterre. Nantes scrute déjà le marché pour le remplacer. Situation identique pour Kalifa Coulibaly que les Canaris espèrent céder afin de compléter l’enveloppe permettant le recrutement d’un nouveau « n°9 ». La Turquie s’intéresse à l’ancien joueur de la Gantoise.

Abou Ba en fonction des arrivées

Retenu pour l’instant par Christian Gourcuff qui voulait le voir à l’oeuvre avant d’envisager un prêt en Ligue 2 (Caen, Troyes), l’ex-joueur de Nancy et de l’Aris Salonique (22 ans) verra la porte s’ouvrir à lui dès lors qu’un milieu aura débarqué. Pour l’heure, il est conservé en sécurité pour pallier un départ d’Abdoulaye Touré.

Anthony Limbombe mais seulement en cas d’offre satisfaisante

On ne parle pas beaucoup du Belge pour l’instant. Depuis son retour de prêt du Standard de Liège en janvier dernier, la plus grosse recrue de l’histoire du club travaille pour convaincre Christian Gourcuff de lui redonner sa chance. Son agent Mogi Bayat est à l’écoute du marché et si une offre qui convainc tout le monde tombe, le FC Nantes ne le retiendra pas.