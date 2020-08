FC Nantes – Mercato : Favard était impliqué dans le dossier Balotelli

true

À la recherche d’un buteur, le FC Nantes, par le biais de Kita, a sondé Mario Balotelli. Le président du FCN a demandé l’intervention de Gilles Favard.

Au FC Nantes, Christian Gourcuff attend toujours désespérément un latéral polyvalent et un buteur. Mardi soir, sur la Chaîne l’Equipe, Gilles Favard a informé que Waldemar Kita avait exploré la piste menant à Mario Balotelli.

À 30 ans, le buteur sort d’une saison décevante avec Brescia (5 buts en 19 matchs de Serie A). Comme souvent, l’ex-Marseillais, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club relégué en Serie B, a fait parler de lui en dehors des terrains avec des frasques sportives. Son comportement a agacé ses dirigeants. Mais, dans un grand jour, Mario Balotelli est un avant-centre doué et redouté.

Pourtant, Kita aurait décidé de se retirer du dossier. Gourcuff a posé un veto catégorique à la venue du natif de Palerme. Le coach des Canaris ne voudrait pas voir arriver le capricieux Balotelli dans son vestiaire. Le Breton prône un football collectif, où chacun joueur doit faire sa part de travail défensif. Un profil qui ne correspondant pas à celui de « Super Mario. »

Par le biais d’Emmanuel Merceron, on en sait plus sur le dossier Mario Balotelli. Selon l’insider du FC Nantes, Kita a bien essayé de faire venir le joueur formé à l’Inter Milan. Le boss du club de l’Erdre se serait également appuyé sur… Gilles Favard ! Le consultant avait forcément de bonnes informations car il était une partie intégrante des négociations. À un peu plus de 10 jours de la reprise de la Ligue 1, les Canaris vont débuter une nouvelle campagne sans le canonnier réclamé par Gourcuff.