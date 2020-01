FC Nantes – Mercato : Gourcuff a changé d’optique quant à sa piste défensive

true

Le FC Nantes ne manque plus d’ambition cette saison. Si le choc contre l’OL en 16es de finale de la Coupe de France reste du bonus (samedi, 21h), la L1 est LA priorité des dirigeants. Pour ce faire, les Canaris viennent de recruter l’attaquant belge Renaud Emond, arrivé tout droit du Standard de Liège contre environ 4 millions d’euros.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Waldemar Kita serait de nouveau prêt à mettre la main à la poche pour renforcer l’effectif de Christian Gourcuff. Alors qu’un nouvel attaquant est ciblé à Watford, c’est vers un défenseur que les recherches se sont accélérées ces dernières heures.

Priorité à un axial polyvalent

Foot Mercato avance ainsi que FC Nantes, amoindri par les blessures de Nicolas Pallois et Molla Wagué, serait à la recherche d’un défenseur d’ici à fin janvier. Ouest France ajoute que les Canaris espèrent trouver un élément capable de jouer dans l’axe et sur un côté. S’il ne trouve pas la perle rare, le coach du FCN se rabattra sur un latéral et fera glisser Thomas Basila dans l’axe. Là où il est le plus à l’aise.