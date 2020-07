FC Nantes – Mercato : Gourcuff a été bluffé par ses deux recrues estivales

true

Pour l’heure, le FC Nantes ne compte que deux nouveaux joueurs mais Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella ont déjà marqué des points avec Christian Gourcuff.

S’il n’a eu que deux recrues jusqu’à présent au FC Nantes (Castelletto, Chirivella), Christian Gourcuff est plutôt content des renforts. Dans les colonnes de « Presse Océan », le technicien breton a fait part de sa satisfaction face à l’investissement de ces deux nouveaux.

« Une agréable surprise »

« Les deux joueurs s’annoncent d’excellentes pioches. Jean-Charles Castelletto, je ne l’attendais pas à ce niveau-là et sur le plan de l’état d’esprit c’est remarquable. Quant à Pedro (Chirivella), on connaissait ses qualités au plan de l’intelligence, mais pour lui aussi, à ce niveau-là, c’est une agréable surprise », a-t-il expliqué.

Si les matches amicaux n’ont pas encore démarré, Gourcuff n’a aucun doute quant à la réussite des deux hommes : « Le groupe est facile à vivre, il y règne une très bonne ambiance de travail et même s’il y a la concurrence, cela ne nuit pas à la qualité relationnelle. Ça va peut-être se crisper après par la suite au fil des semaines avec le mercato et une concurrence qui va s’accroître, mais pour le moment ça facilite l’intégration de ces joueurs-là qui sont venus en toute humilité. C’est aussi plus facile d’être intégré par les autres quand on a cet état d’esprit ».