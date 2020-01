FC Nantes – Mercato : Gourcuff attend encore une recrue cet hiver !

true

La défaite dominicale du FC Nantes contre les Girondins de Bordeaux a cassé l’ambiance (0-2). Les Canaris donnent l’impression d’être freinés par un plafond de verre à chaque fois qu’ils ont l’opportunité de basculer dans une nouvelle dimension. L’autre enseignement de ce revers douloureux vient des errements encore constatés sur le plan défensif. Christian Gourcuff l’admet volontiers : son effectif n’est pas pléthorique dans ce secteur.

Le double jeu de Gourcuff

Au-delà du résultat sec de cette rencontre, le coach du FC Nantes a donc tenté de se projeter sur la dernière ligne droite du mercato, qui fermera ses portes le 31 janvier à minuit. « Vous allez acheter en quatre jours ? Il faut être sérieux, a-t-il répondu ce lundi concernant une éventuelle recrue en défense. On cherche en interne. Il y a des jeunes alors on va faire avec ce qu’on a. Et faire le dos rond. »

#FCNantes #mercato Contrairement à ce que Gourcuff laissait sous-entendre dimanche, mercato peut-être pas fini dans le sens des arrivées. Un latéral tjrs recherché par la direction. + que trois jours pour le trouver… (rien de plus à ajouter à ce tweet) https://t.co/c0wpKvxDxY — David Phelippeau (@dphelippeau) January 29, 2020

Selon 20 Minutes, ce discours serait de façade : une recrue est bel et bien ciblée pour cet hiver. « Contrairement à ce que Gourcuff laissait sous-entendre, mercato peut-être pas fini dans le sens des arrivées, explique David Phelippeau sur Twitter. Un latéral toujours recherché par la direction. Plus que trois jours pour le trouver… »