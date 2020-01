FC Nantes – Mercato : Gourcuff compte sur Emond pour bousculer ses jeunes

true

Alors que Kalifa Coulibaly n’avait qu’une jeune concurrence en face de lui, Renaud Emond vient de signer au FC Nantes et complique la donne. Autant pour Coulibaly que pour les jeunes qui le secondaient, le buteur belge vient changer la hiérarchie.

Christian Gourcuff semble d’ailleurs en tirer une vraie satisfaction, lui qui ne compte pas épargner ces jeunes avec cette recrue qui va les inciter à en faire plus. « On est dans un club de Ligue 1. Il y a de la concurrence. On est dans la performance. La formation, c’est une chose. Mais dans la compétition, on est dans la performance en permanence. C’est le critère d’évaluation. On n’a pas le temps d’attendre. Les jeunes sont là, ils travaillent au quotidien avec le groupe. C’est aussi l’occasion de progresser et de forcer les portes », estimé Gourcuff devant la presse.

L’occasion pour le coach nantais d’évoquer Bridge Ndilu qui a enfin fait ses débuts avec les pros contre Bayonne. Mais le jeune attaquant du FC Nantes ne doit pas en rester là. « Bridge a attendu quatre mois. Il y a du travail sur le plan collectif, mais il ne faut pas non plus que le joueur stagne sur le plan mental. Je l’ai vu avant la trêve, j’ai discuté avec lui… ça s’est traduit par sa présence à Bayonne. C’est à lui de faire les efforts pour s’intégrer au collectif et progresser. Au même titre qu’Elie qui doit se remettre dedans sur le plan mental », a prévenu Gourcuff.