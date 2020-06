FC Nantes – Mercato : Gourcuff fait le point !

true

Présent en conférence de presse, le coach du FC Nantes Christian Goucuff (65 ans) a évoqué le mercato estival. Il souhaite voir arriver un avant-centre.

Le FC Nantes a attaqué fort son mercato. Les Canaris ont officialisé les arrivées de Jean-Charles Castelletto (25 ans, défenseur central), de Pedro Chirivella (23 ans, milieu de terrain) et de Moses Simon (24 ans, attaquant).

Un marché des transferts actif qui a satisfait le coach nantais Christian Gourcuff. Il s’est exprimé en conférence de presse ce mercredi midi : « La première étape, c’est signer des joueurs libres. Le club s’est positionné rapidement sur Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto, ce qui a permis de finaliser rapidement les deals. »

Pour la première fois depuis 2015, le FC Nantes aborde une nouvelle saison avec la même direction technique. Gourcuff veut miser sur la stabilité pour capitaliser dès le début du championnat : « Le but n’est pas de chambouler tout l’effectif, même si on sait que l’on a des manques à combler sur certains postes, que l’on avait déjà ciblés la saison dernière. »

La priorité concerne désormais la venue d’un attaquant de pointe. Khalifa Coulibaly (28 ans) devrait partir vers la Turquie. Le FC Nantes va devoir trouver la perle rare pour le remplacer à l’instar du coup Moses Simon. Le coach des Canaris a dévoilé, sans trop en dire, le profil idoine : « L’attaquant recherché ? Il faut trouver un joueur qui apporte au groupe. Il faut qu’il s’intègre dans le collectif que l’on souhaite mettre en place. »

Gourcuff ferme la porte pour Simon et Louza

Si le coach breton s’est exprimé sur les arrivées, il a aussi évoqué d’éventuels départs. Le FC Nantes possède des pépites courtisées, comme son milieu de terrain Imran Louza (21 ans) et son attaquant Moses Simon (24 ans). Christian Gourcuff a partagé une position ferme sur l’avenir des deux jeunes éléments : Concernant (Imran) Louza et (Moses) Simon, la porte est fermée. Mais parfois, les portes s’entrouvrent. Pour Simon, qui vient de signer (n.d.l.r : pour quatre ans), il n’est pas question qu’il reparte. Ce serait une aberration. Imran (Louza) a du chemin a faire avec nous. Après, si le Real Madrid vient… On ne peut jamais dire jamais. Mais pour moi ce n’est pas envisageable.

Expérimenté, Gourcuff sait qu’il ne peut pas prédire les incertitudes liées au marché des transferts : « Chaque année, c’est pareil, il y a de mauvaises surprises dans les derniers jours du mercato. Il faudra aussi que les choses soient claires. Je n’ai pas d’inquiétudes majeures sur ce mercato. Il n’y aura pas 6 recrues. »