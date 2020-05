FC Nantes – Mercato : Gourcuff lâche de gros indices pour cet été

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff n’entend pas révolutionner son effectif au mercato mais admet néanmoins cibler des profils très spécifiques.

La priorité de Christian Gourcuff a été entendue par Waldemar Kita : conserver Moses Simon (24 ans). Pour ce faire, le président du FC Nantes devra lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros par Levante. Le président des Canaris n’a pas caché qu’il travaillait en ce sens, avant de peut-être écouter les offres concernant l’attaquant nigérian. S’il venait à le conserver la saison prochaine, Gourcuff a déjà ciblé les joueurs qu’il aimerait lui adjoindre au mercato.

« La clé, c’est la stabilité sur le plan technique. On va poursuivre une deuxième saison avec le même staff. L’idée, c’est de conserver cet effectif dans la grande majorité, en l’enrichissant de quelques joueurs qui correspondent plus à nos choix de jeu. Ce n’est pas une révolution mais l’idée, c’est de renouveler et d’amener de l’enthousiasme en gardant une stabilité qui est la meilleure garantie pour travailler », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

« Ne pas prendre un grand nombre de joueurs, mais dans certains registres »

Malgré ses envies, le coach du FC Nantes sait que la crise économique pourrait réduire la voilure au mercato. « Maintenant, il y a encore plus d’inconnues que lors d’une saison habituelle car il est difficile de savoir ce qui va se passer pendant le mercato. On est prudent mais on a des plans. L’idée n’est pas de prendre un grand nombre de joueurs, mais surtout dans certains registres, poursuit-il. Il ne faut pas oublier qu’on a été vite privé de Fabio et Marcus Coco, qui seront des joueurs neufs. L’objectif, c’est d’avoir un effectif complet le plus vite possible. Il y a aussi l’apport des jeunes du centre de formation. »