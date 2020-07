FC Nantes – Mercato : Gourcuff met un bémol à l’arrivée de nouveaux renforts

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff a évoqué la suite du mercato estival des Canaris et n’est pas vraiment dans l’esprit de recruter à tour de bras.

Christian Gourcuff planche toujours sur le mercato. En stage à Annecy avec le FC Nantes, l’entraîneur des Canaris veut pouvoir compter sur un groupe homogène à la reprise de la L1 et fait tout pour écrémer. Du côté des arrivées, il n’est pas forcément adepte du recrutement à tout crin et n’a pas peur de le dire haut et fort.

« Moi je travaille avec les joueurs qui sont là. Le danger c’est d’être toujours dans la recherche de joueurs, a-t-il assuré à Ouest France. Je ne suis pas toujours dans le fantasme de la recrue, je prends mon groupe tel qu’il est et j’essaie de le faire progresser. Ce qui n’exclut pas des accords extérieurs. Il faut que la recrue cadre avec le jeu que l’on veut mettre en place donc ce n’est pas évident. Maintenant les aspects économiques sont complètement délirants, il ne faut pas rentrer dans cette surenchère permanente. »

« On ne veut pas faire n’importe quoi dans les choix »

« Nous réfléchissons à enrichir le groupe mais on a aussi des solutions en interne. On a Fabio qui est aussi à l’aise à droite qu’à gauche, Jean-Charles peut dépanner aussi sur le côté. Évidemment, il ne faut pas que ce soit comme l’année dernière où l’on avait quatre blessés en défense… Après, ça n’empêche pas qu’on réfléchisse à des renforts mais on ne veut pas faire n’importe quoi dans les choix. »