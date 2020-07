FC Nantes – Mercato : Gourcuff place un nouveau joueur sur la liste des transferts

true

Actuellement en stage à Annecy avec le groupe des Canaris, Abou Ba ne sera pas retenu par le FC Nantes. Christian Gourcuff ne s’en cache pas.

S’il souhaitait le voir lors du stage à Annecy avant d’arrêter son choix, Christian Gourcuff a semble-t-il tranché concernant Abou Ba, le milieu de terrain de 21 ans recruté à l’AS Nancy-Lorraine l’an dernier et prêté à l’Aris Salonique (D1 grecque) dans la foulée. Le coach du FC Nantes ne compte pas spécialement le retenir et l’a clairement fait comprendre à « Ouest-France ».

« Abou est revenu de Grèce, il est sous contrat, maintenant c’est compliqué pour des jeunes comme ça de trouver une place dans le groupe. Il faut réfléchir à la situation », a-t-il expliqué, ouvrant la porte à un départ mais pas à la création d’un loft avec les pseudos indésirables comme il l’a fait savoir.

Pas de loft mais des départs attendus…

Aujourd’hui, plus que de recruter, Christian Gourcuff souhaite écrémer avec tact : « Pour l’entraînement c’est 20 joueurs de champ et 3 gardiens. Après il y a toujours des blessés, donc un groupe de 22 ou 23 joueurs ça me va. C’est très lourd de fonctionner avec un groupe de 25 joueurs comme on le fait là ».

Abou Ba rejoint donc la liste des joueurs transférables avec Abdoulaye Touré, Kalifa Coulibaly, Molla Wagué, Samuel Moutoussamy ou encore Lucas Evangelista. Il faudra désormais trouver des solutions pour chacun…