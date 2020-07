FC Nantes – Mercato : Gourcuff raconte les premiers pas de Castelletto et Chirivella

true

En conférence de presse, auprès de nos confrères d’Ouest-France, Christian Gourcuff, coach du FC Nantes, a passé Castelletto et Chirivella au crible.

Pour ce début de mercato, le FC Nantes l’a joué malin. Les Canaris ont recruté Jean-Charles Castelletto (25 ans) et Pedro Chirivella (23 ans). Le défenseur et le milieu de terrain se sont engagés jusqu’en 2023 avec les pensionnaires de la Beaujoire.

En stage de pré-saison à Annecy, Christian Gourcuff a dépeint les premiers pas de ses recrues venues du Stade Brestois et de Liverpool à Ouest-France. Il s’est également plaint d’un groupe qui demeure trop large à son goût.

Jean-Charles Castelletto arrive au FC Nantes avec « beaucoup de dynamisme »

« Dans le groupe et au travail, c’est un joueur qui s’est intégré facilement. Jean-Charles et Pedro ont tous les deux exprimé des qualités qu’on leur connaissait mais peut-être à un niveau supérieur. Jean-Charles est très dynamique, impliqué. Il a beaucoup d’énergie et de dynamisme. Il y aura de la concurrence derrière, mais on l’a vu l’année dernière il y a des absences, des blessés donc je pense que nous sommes mieux armés pour remédier à ces défaillances. »

Pedro Chirivella, la « belle qualité de passe » qui manquait au FC Nantes ?

« Lui aussi s’est intégré rapidement. C’est un joueur qui a une belle qualité de passe, une vraie intelligence de jeu. Ce n’est pas un monstre, mais il cadre complètement avec le style de jeu que l’on veut mettre en place. Il peut jouer dans les deux milieux du 4-4-2. Il pourrait jouer un cran plus haut, derrière l’attaquant, mais ce ne serait pas lui rendre service, il ne pourrait pas prendre les espaces. »