FC Nantes – Mercato : Gourcuff rassure encore sur l’avenir de Moses Simon

Alors que les rumeurs se multiplient autour de l’avenir de Moses Simon (dont le transfert au FC Nantes n’a pas encore été officialisé), Christian Gourcuff reste serein.

Dans un entretien à Fred Calenge, pour le compte Twitter de « Téléfoot », Christian Gourcuff a été relancé sur le cas de Moses Simon (24 ans) dont le transfert définitif au FC Nantes en provenance de Levante n’a pas encore été acté.

Des soucis administratifs mineurs à régler ?

Concernant l’ailier nigérian, auteur de 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le technicien nantais est resté très optimiste malgré la récente rumeur d’un intérêt du FC Séville : « Je pense qu’on a levé l’option. Je ne suis pas dans les détails administratifs mais depuis le mois de décembre, il était très clair qu’on lèverait l’option. Simon a été une révélation cette année… »

Et l’entraîneur des Canaris a également évoqué le Mercato à venir, qu’il promet « très différent des précédents » : « On ne connait pas du tout les données économiques donc difficile de savoir. Sur le plan technique, on a bien ciblé nos manques. On a la volonté de renforcer l’équipe avec des joueurs correspondants aux profils recherchés. La faisabilité, on verra plus tard… »