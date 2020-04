FC Nantes – Mercato : Harit explique pourquoi les Canaris ne pouvaient pas le retenir

true

Il y a quasiment trois ans maintenant, le FC Nantes perdait l’une de ses belles promesses, Amine Harit, qui a quitté les Canaris pour rejoindre Schalke.

A l’époque, et malgré le confortable chèque de 10 millions d’euros (bonus inclus), le départ précoce de Harit laissait un goût amer aux supporters du FC Nantes. Le milieu marocain n’avait pas encore exploité tout son potentiel que ses valises étaient déjà prêtes…

Mais dans les colonnes de Onze Mondial, Harit a expliqué que les Canaris ne pouvaient pas retenir un joueur qui avait déjà la volonté de voir plus haut. « J’avais en tête de faire une bonne saison et de voir plus haut. Parce que j’avais 18-19 ans, quand j’ai fait ma première saison pleine, et j’avais comme objectif d’être bon, de montrer que j’avais du potentiel pour chercher plus haut. J’ai eu cette opportunité à Schalke et je suis fier d’avoir signé ici », confie Harit.

Cela n’empêche pas le milieu marocain de continuer à suivre les performances d’un club qu’il croit capable d’aller chercher un meilleur statut. « C’est compliqué à Nantes. Il y a des hauts, des bas. C’est sur le long terme qu’ils pourront replacer le club où il mérite d’être, parce que c’est un super club. En revanche, au niveau infrastructures, il y a un beau stade avec des bonnes personnes au club. Il y a moyen de faire des bonnes choses », assure l’ancien Canari.