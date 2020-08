true

Sur RMC mercredi, Waldemar Kita a reconnu que le FC Nantes avait déjà quelques idées concernant l’attaquant ciblé cet été.

Invité dans le « RMC Football Show » mercredi soir, Waldemar Kita a évoqué le Mercato du FC Nantes. Lancé sur la piste Luis Suarez (Watford, 22 ans), l’homme d’affaires franco-polonais n’a pas voulu rentrer dans les détails, s’en sortant par une pirouette en répondant sur Luis Suarez du FC Barcelone.

Mais s’il n’est pas rentré dans le détail en citant des noms, le président des Canaris a quand même lâché une information importante. Nantes s’est positionné sur quelques dossiers et attend que cela se décante pour accélérer : « On est sur quatre ou cinq touches. Je n’ai pas envie d’en parler aujourd’hui mais on sait qu’on a besoin d’un numéro 9. C’est sûr ! »

Désireux de faire les choses dans les règles, Waldemar Kita – qui a promis que le choix ne sera pas une question d’argent – attend que le profil choisi soit validé par son coach Christian Gourcuff avant de passer la seconde…