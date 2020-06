FC Nantes – Mercato : Kita a dit adieu à un jeune talent en catimini

true

Si le FC Nantes a lancé des pistes au mercato, cela ne l’empêche pas de faire de la place en interne. Anthony Robin (19 ans) est bien placé pour le savoir.

Les conséquences de la crise sanitaire sur les finances des clubs de football est déjà visible. Au FC Nantes comme ailleurs. Certains, en Ligue 1, vont en effet être obligés de se serrer la ceinture en raison du manque à gagner généré par l’arrêt prématurée des compétitions.

Du coup, les jeunes pourraient payer au prix fort la volonté de ces mêmes clubs de dégraisser au sein même de leur formation. Anthony Robin vient ainsi d’être non conservé au FC Nantes, où il était sous contrat stagiaire. S’il n’a pas de rancoeur particulière vis-à-vis de ses dirigeants, le jeune gardien de 19 ans avoue que son avenir est dans le flou total.

« Dans l’ensemble, on est un peu livrés à nous-mêmes »

« Je l’ai su fin avril, même si j’avais des doutes depuis début janvier, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je l’ai bien pris, mais ç’a été un peu compliqué parce qu’on ne sait pas comment retrouver un club dans cette période un peu exceptionnelle. Mon entraîneur de gardiens, Anthony Saulnier, m’a donné quelques pistes, comme Vertou (N3), et j’ai reçu un coup de fil de Willy Grondin qui m’a soutenu dans cette épreuve. Mais, sinon, dans l’ensemble, on est un peu livrés à nous-mêmes.

Ça arrive à une période clé de ma vie et c’est très compliqué, forcément, car j’ai arrêté mes études. J’ai déjà eu des coéquipiers qui ont connu des situations un peu similaires, ils m’ont dit de ne pas lâcher et de continuer à travailler. Je reste positif et je remercie le FC Nantes pour ces cinq très bonnes années passées là-bas. »